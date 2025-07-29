Жінок часто приваблюють арабські парфуми не лише завдяки запахам, але й естетикою флаконів, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Arabian Perfumes.

Читайте також 5 чоловічих парфумів, які закохують в себе з перших нот: жінки від них в захваті

Які східні аромати можна обрати?

Арабські парфуми візуально є настільки красивими, що ці флакони здатні нагадувати витвори мистецтва. Аромати Сходу приваблюють тих, хто хоче пахнути розкішшю. У добірці розповімо про кілька арабських парфумів, які здатні вразити неймовірним запахом.

Petra від Lattafa Perfumes

У цьому ароматі неймовірно красиве поєднання нот. Запах наповнений ромом та сливою, туберозою, кокосом, ваніллю, праліне та мускусом.

Azalea від Attar Collection

Верхні ноти аромату складаються з іланг-ілангу, орхідеї та цедри лимона. Ноти серця доповнені геліотропом, марципаном, ваніллю та трояндою, а от базові ноти складаються з білого мускусу та сандалу.

Ebony Fume від Fragrance World

Парфум підійде тим, хто любить деревний амбровий аромат, переплетений з ладаном, чорним перцем, шкірою та смолами. Аромат доповнює листя фіалки, ялівцева олія та дерево гуаяк.

Raw Human від Lattafa Perfumes

Східний парфум наповнений фруктово-шкіряним запахом. В ароматі присутній запах абрикоса, сливи, рожевого перцю, османтусу, шкіри та олібанума.

Opulent Dubai від Lattafa Perfumes

Аромат підійде жінкам, які люблять фруктово-квіткові запахи. Парфум оповитий ароматом манго, лимону, грейпфрута, імбиру, жасмину, кедра та фіалки. Базові ноти складаються з деревних нот та дубового моху.

До слова, ми розповіли, якими ароматами пахнуть багаті жінки. Ці парфуми відрізняються стійкістю і здатністю створювати вражаючу ольфакторну ауру.