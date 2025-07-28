Парфумерний експерт Даниїл Прибильський розповів про розкішні аромати для чоловіків, якими постійно хочеться насолоджуватися, оскільки вони мають неймовірний запах, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. У добірці підібрані аромати, які здатні сильно запам’ятатися.

Читайте також Парфуми багатих жінок: 3 аромати з кілометровим шлейфом

Які чоловічі парфуми є найкращими?

TOM FORD, BOIS PACIFIQUE

Солона амбра переплітається із запахом перченого ладану, а особливу увагу відіграє ірис та куркума. Парфум підійде для сильно харизматичних жінок.



Ефектні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

CHRISTIAN LOUBOUTIN, FÉTICHE LE SANTAL

У парфумі присутній інжир, який пахне не фруктово, а молочно. Брутальності запаху надає сандалове дерево.



Ефектні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

GIORGIO ARMANI, STRONGER WITH YOU

Цей аромат є найкращим серед чоловічих парфумів у люксовому сегменті. Ваніль доповнюють обпалені каштани, гіркий перець та холодна лаванда. Аромат має гіпнотичний шлейф, тож в’їдається у пам’ять людей, які постійно згадують їхнього власника.



Ефектні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

ASTROPHIL & STELLA, MON SANTAL

Парфум представлений в сучасній нішевій парфумерії. Пудрово-ванільна деревина оповита кардамоном та рожевим перцем. Далі в гру запахів входить соковитий та кисло-солодкий ревінь, яку доповнює карамельно-коньячна смола.



Ефектні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

AMOUAGE, OPUS XIV ROYAL TOBACCO

Аромат є глибоким, смолистим, тютюновим, трішки солодкуватим. Тютюн в цьому ароматі зроблений в найкращих східних традиціях. Він доповнений солодкою смолою та шкіряними обертонами удового дерева. Парфум підійде для чоловіка, якого не хочеться забувати.



Ефектні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

До слова, літні парфуми повинні бути легкими та свіжими, включати аромати квітів, ягід, фруктів і цитрусів. Які літні парфуми придбати – читайте в матеріалі.