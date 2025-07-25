Легкі запахи не набридають у спеку, а вдало доповнюють, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна". Цитрусові аромати надають свіжості, фруктові наділяють смачним запахом, а квіткові є ідеальним доповненням для романтичних виходів.

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Який парфум придбати на літо?

У добірці кожна дівчина зможе знайти для себе неймовірний парфум на літо, який потішить бажаною композицією.

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Основні ноти аромату складаються з бергамоту, насіння амбретти та листя бучу. У нотах серця оповиті морська сіль з сухофруктами.



Найкращі парфуми на літо / Фото Pinterest

Diptyque Philosykos

Парфум одразу перенесе вас у грецький сад. Композиція складається з молочного інжиру, деревини та зеленого листя.



Найкращі парфуми на літо / Фото Pinterest

Hermes Un Jardin Apres La Mousson

Аромат викличе незабутні спогади з дитинства, бо складається із запаху різнотрав’я, теплої землі та післядощового повітря.

Найкращі парфуми на літо / Фото Pinterest

Olfactive Studio Still Life

Цей аромат є досить доречним для літньої пори. У початкових нотах відчуваються нотки юзу, елемі, рожевого, чорного та китайського перцю. Далі парфум відкривається анісом та гальбанумом, а в шлейфі відчувається амбра, ром та віргінський кедр.



Найкращі парфуми на літо / Фото Pinterest

Maison Margiela REPLICA From the Garden

Сучасний парфум оповитий запахом зеленого мандарина, герані та пачулі. Серце розкривається трояндою із землистим мохом в супроводі з білим мускусом.



Найкращі парфуми на літо / Фото Pinterest

До слова, є кілька літніх парфумів, які мають неймовірний аромат, що закохає в себе з перших хвилин. Які парфуми на літо є найкращими – читайте в нашому матеріалі.