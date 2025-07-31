Парфюмерный эксперт Даниил Прибыльский рассказал о том, как выбрать аромат на лето, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Представленные духи – свежие и легкие, поэтому понравятся многим женщинам.

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Какие духи выбрать на лето?

В теплое время года хочется что-то легкое, цитрусовое, акватическое или цветочно-фруктовое. Эксперт определил ароматы на любой вкус – от фруктовых и освежающих до пряно-дымных, которые подойдут для летних вечеров.

Penhaligon's, Fortuitous Finley

В этом году фисташка покоряет тренды не только в десертах, но и парфюмерии. В парфюме сочетаются соленые поджаренные фисташки с крекерами, листьями фиалки, свежим чаем матча и морской солью. Аромат имеет довольно благородный запах.



Летние духи для женщин / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent, LIBRE L'Eau Nue

Один из самых известных ароматов бренда Yves Saint Laurent насыщен сочными цитрусовыми, которые дополняют цветы апельсина. Амбассадоркой этого парфюма является Дуа Липа, которая пользуется духами уже не один сезон.



Летние духи для женщин / Фото Pinterest

Maison Margiela, REPLICA Never-ending Summer

Этот парфюм подойдет всем, кто любит коктейль "Апероль Шприц". Парфюм наполняет запах горьких апельсинов настолько точно, что аромат сразу вызывает ассоциацию с любимым цитрусовым напитком лета.



Летние духи для женщин / Фото Pinterest

Amouage, Purpose 50

По словам парфюмерного эксперта, ладанный парфюм способен влюбить в себя с первого вздоха. Оманский ладан имеет зеленые, хвойные и цитрусовые оттенки, а композиция открывается йогуртом, перцем чили и дымными травами. Аромат идеально подходит для вечерних свиданий.



Летние духи для женщин / Фото Pinterest

К слову, мы рассказали, какими ароматами пахнут богатые женщины. Эти духи отличаются стойкостью и способностью создавать впечатляющую ольфакторную ауру.