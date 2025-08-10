Той самий аромат на різних людях може звучати по-різному, тож вдале поєднання здатне створити особливий характерний запах, який сильно запам’ятовується й притягує, пише 24 Канал.

Які парфуми привертають кохання?

Фахівці кажуть, що якщо людина носить той аромат, який їй подобається, то почувається впевненіше, а ця її впевненість робить привабливішою в очах інших людей. У добірці ми зібрали аромати, які мають настільки приємний запах, що здатні привернути у життя кохання.

Chanel Coco Mademoiselle

Аромат має початковий цитрусовий запах бергамоту та апельсина. У базі відчувається ваніль, білий мускус та пачулі. Квітково-східний аромат підходить для всіх жінок, які знають собі ціну та вміють бути ніжними.



Dior Miss Dior Parfum

Запах починається із солодкої троянди в поєднанні з деревними та амбровими нотами. Завдяки цитрусовим, парфум не є надто солодким, а швидше ніжним та романтичним.



Dior J’adore

У композиції зібрані запахи жасмину, іланг-ілангу, троянди, персика та груші. Аромат є доволі легким та яскравим.



Gucci Bloom

Парфум оповитий жасмином, туберозою та квіткою рангун. Разом ці запахи створюють аромат тропічного саду. Квітковий аромат точно приверне увагу чоловіків.



L’Interdit Rouge Eau de Parfum, Givenchy

Аромат має гострий акорд імбиру та червоного перцю. Далі відчувається ніжний жасмин з туберозою, а база оповита сандалом та пачулями. Жінка з таким парфумом точно викличе інтригу в чоловіка.



