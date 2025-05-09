Колись такі ікони стилю як Керолайн Бессетт Кеннеді та Кейт Мосс, встановлювали стандарти вуличної моди, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. У 90-х на вулицях і червоних доріжках домінували прості лінії та вишукані поєднання. Атласна спідниця тепер знову в моді, тож її сміливо можна додавати у свій гардероб.

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Спідниця-комбінація – предмет одягу, який можна адаптувати до будь-якої події. Атласну спідницю можна поєднати з класичною білою футболкою, майкою, топом чи корсетом й одягнути красиві туфлі чи босоніжки. Для вечірнього виходу на верх можна одягнути блейзер, лонгслів чи блузу.

До слова! Нещодавно ми розповіли про штани, які стали популярними завдяки своїй універсальності та здатності поєднуватися з різними стилями, включаючи офіційно-діловий.

У колекціях багатьох брендів спідниці представлені в класичному варіанті у довжині міді. Крій – розширюється від стегон до колін, втім ще краще виглядають моделі в довжині максі. Домінуюче місце зайняли моделі в пастельних тонах, але також залишаються актуальними чорні варіанти, які можна вигідно поєднати з будь-яким вбранням.

У нашій добірці ми зібрали кілька найцікавіших образів зі спідницею, щоб ви могли надихнутись стильними образами й придбати щось для себе.

Рожева футболка + спідниця в горошок

Біла футболка + біла спідниця

Коричнева жилетка + спідниця