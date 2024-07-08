Як дівчатам вдалося відшукати коштовний злиток та як виглядає знахідка, розповідаємо далі.

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Як дівчата випадково знайшли золото

Молода австралійська мисливиця за золотом, відома завдяки своїй участі у реаліті "Золота лихоманка", розповіла, як її подруга розбагатіла на 20 000 доларів після того, як натрапила на величезний самородок золота під час прогулянки.

27-річна Тайлер Махоні сказала, що її знайома знайшла самородок у Калгурлі, золотодобувному місті, абсолютно випадково.

Вона додає, що не може повірити в удачу своєї подруги, враховуючи, як надзвичайно рідко хтось випадково видобуває золото.

Як виглядає знайдене золото: дивіться фото

Вона знайшла його на землі, коли йшла крізь кущі,

– поділилась жінка

Після того, як самородок у формі серця вагою 146 грамів був очищений, він мав привабливий вигляд, а підписники Махоні в соціальних мережах були вражені як його розміром, так і тим, що його знайшли просто на виду.

"Ого! Він величезний. Яка краса, шалено гарна знахідка", "Ісусе, я б хотів зачепитися ногою об щось таке, йдучи через кущі", "Це справжнє золоте серце", – писали люди.