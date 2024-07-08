Австралійка зірвала джекпот у розмірі 20 тисяч доларів після неймовірної знахідки на доріжці

Австралійська мисливиця за золотом розповіла, як її подруга розбагатіла на 20 000 доларів після того, як знайшла величезний самородок золота.

Як дівчатам вдалося відшукати коштовний злиток та як виглядає знахідка, розповідаємо далі.

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Як дівчата випадково знайшли золото

Молода австралійська мисливиця за золотом, відома завдяки своїй участі у реаліті "Золота лихоманка", розповіла, як її подруга розбагатіла на 20 000 доларів після того, як натрапила на величезний самородок золота під час прогулянки.

27-річна Тайлер Махоні сказала, що її знайома знайшла самородок у Калгурлі, золотодобувному місті, абсолютно випадково.

Вона додає, що не може повірити в удачу своєї подруги, враховуючи, як надзвичайно рідко хтось випадково видобуває золото.

Як виглядає знайдене золото: дивіться фото

Вона знайшла його на землі, коли йшла крізь кущі,

– поділилась жінка

Після того, як самородок у формі серця вагою 146 грамів був очищений, він мав привабливий вигляд, а підписники Махоні в соціальних мережах були вражені як його розміром, так і тим, що його знайшли просто на виду.

"Ого! Він величезний. Яка краса, шалено гарна знахідка", "Ісусе, я б хотів зачепитися ногою об щось таке, йдучи через кущі", "Це справжнє золоте серце", – писали люди.