З такою крихітною деталлю на бюстгальтері пов’язана досить цікава історія. Виявляється, що бантик походить ще з тих часів, коли жінки носили корсети, а його основу становив відрізок китового вуса, який називався бюском.

Читайте також Розкриваємо секрет: навіщо на джинсах маленька кишенька

Шнурівку, яку дами затягували, зав’язували спереду, аби потім було простіше зняти корсет, тож сучасний бантик на бюстгальтерах пішов ще з тих часів. А ще в той час дівчата одягалися вдосвіта при свічках, коли було мало денного світла, тож за допомогою бантика вони визначали, яким боком їм одягати аксесуар.

У сучасному світі бантик – це вже данина традиціям та стильний елемент декору, який є невід’ємною частиною жіночого бюстгальтера.



Більшість сучасних бюстгальтерів мають бантик / Фото Pexels

Як правильно підібрати бюстгальтер

Правильно підібраний бюстгальтер забезпечить вам комфорт, підтримку та здоров’я грудей. До прикладу, балконет або push-up підходять для підняття та візуального збільшення грудей. Трикутні бюстгальтери підходять для меншого об'єму грудей і природного вигляду. Безкаркасні бюстгальтери забезпечують м'якість і комфорт й чудово підходять для повсякденного носіння.

Зверніть увагу на бретелі, які мають регулюватися та не врізатися у шкіру. Ширші бретелі підходять для більших грудей, оскільки забезпечують кращу підтримку. Груди мають повністю вміщатися в чашку без зайвого простору, якщо ж вони «випадають», тоді треба підібрати більший розмір.