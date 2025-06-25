Одна річ, яка підійде на всі пори року: як виглядає універсальний предмет одягу

Формуючи літній капсульний гардероб, радимо звернути увагу на одну річ, яка є універсальною та підійде для будь-якої пори року. Це вбрання личитиме для денного чи вечірнього образу й добре пасуватиме до джинсів, спідниці, шортів та штанів.

Ідеальною річчю на літню пору є біла сорочка оверсайз, пише 24 Канал з посиланням на Woman&Home. Ця начебто проста річ завжди виглядає шикарно й здатна зробити образ вишуканішим та зібраним. Її можна носити соло або поверх майки чи топу.

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Біла сорочка – ідеальна річ на будь-яку пору

Якісна бавовняна сорочка є легкою в носінні. Вона зручна й не створить дискомфорту в спекотні дні. Її можна одягати зранку, коли прохолодно. Також вона підійде як верхній шар у вітряну погоду або на вечір для доповнення образу.



Ідеальна сорочка на літо / Фото Pinterest

Біла сорочка продається в багатьох магазинах, тому ви точно зможете віднайти річ до свого стилю. Вбрання можна стилізувати по-різному. Її носять застібнутою, розстібнутою чи зав’язують кінці. Сорочка добре поєднується з шовковою хустиною на шиї та мінімалістичними прикрасами. Також її можна використовувати як легку накидку до сукні.



Ідеальна сорочка на літо / Фото Pinterest

Вона добре стилізується з різними фасонами джинсів, штанів, спідниць і шортів. Щодо взуття, то для комфорту радимо обирати кросівки, балетки, сандалі, а для вечірніх виходів можете її поєднувати з босоніжками чи взуттям на підборах.



Ідеальна сорочка на літо / Фото Pinterest

Білий колір не притягає сонце, тому влітку бавовняна сорочка дозволить тілу дихати, а вільний крій та не буде сковувати рухів. Такий варіант вбрання підійде для тих, хто хоче стильно виглядати навіть в літню спеку.

До слова, влітку можна носити не лише джинси. У нашій статті пропонуються альтернативи джинсам, які вам точно сподобаються.