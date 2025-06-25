Аксесуари допомагають зробити образ стильнішим, пише 24 Канал. Вони допомагають підкреслити вигляд, тож без них просто не обійтися. До вибору аксесуарів варто підходити ретельно. Вони не повинні бути надто дорогими, але й не сильно дешевими, бо це лише зіпсує аутфіт.

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Звертайте увагу на те, щоб аксесуари були виконані з якісних матеріалів. Ми зібрали кілька обов’язкових речей, які повинні бути в кожної дівчини.

Сумка

Додайте у свій гардероб хоча б одну сумку, яка буде переважати над всіма іншими. Вона повинна бути з якісного матеріалу в чорному чи коричневому кольорі, щоб підходила під всі ваші образи. Робіть ставку на мінімалістичну модель, без зайвих деталей. Так, брелки Лабубу зараз в тренді, але це швидше доповнення до образу. Дорожчою буде виглядати шкіряна сумка без будь-яких елементів.

Годинник

Цей базовий аксесуар є мастхевом, який за секунду додає образу елегантності та ефектності. Він завжди є актуальним, оскільки ніколи не виходить з моди. Обирайте для себе сріблясту чи золотисту модель. Орієнтуйтеся на те, щоб срібний годинник поєднувати зі срібними прикрасами, а золотий – із золотими. Відмовтеся від підробок, бо вони лише здатні зіпсувати образ.

Окуляри

Дешеві окуляри не захищають від ультрафіолетового проміння, тому подбайте за те, щоб додати у свій гардероб хоча б одну якісну пару окулярів. Так, вони є дещо дорожчими, але захистять очі та вдало доповнять будь-який літній вихід.

Пояс

Звичайний пояс на джинсах та штанах надає особливої родзинки аутфіту. Обирайте шкіряний чорний пояс, який зможе прослужити вам багато років.

Прикраси

Кожен стиліст наголошує на тому, що образ потрібно доповнювати прикрасами. Це можуть бути мінімалістичні сережки-пусети у вигляді перлин, лаконічний ланцюжок чи каблучка з діамантом. Такі деталі миттєво вдосконалять образ.

До слова, в моду повернулося взуття, яке ми не любили. Тепер їх активно носять відомі модниці.