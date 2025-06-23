Цього літа в моді знову будуть гумові кроки на платформі, сандалі з липучками, бабусині сланці з ремінцями чи желейні босоніжки, які ми колись носили на початку нульових, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Мода циклічна, тож не дивно, що певне взуття знову з’явилося на арені. Трохи детальніше розповімо про кожну модель, яка увірвалася в тренди.

Крокси на платформі

До наймодніших гумових сандалей належать крокси на платформі в яскравому кольорі фуксії. Вони зручні та ефектні й добре стилізуються з сукнями, спідницями та джинсами. Колір фуксії чудово виглядає на засмаглій шкірі, але таке взуття підійде лише тим, хто шукає сміливих деталей у своїх образах.



Модне взуття на літо 2025 / Фото Pinterest

Бабусині шльопанці

Влітку в моді будуть шльопанці, які виглядають так, наче це бабусине взуття. Така пара взуття зручна, але в більшості викликає асоціацію з туристами, які одягають їх для комфортної ходи. Тепер такі шльопанці носять до довгих суконь, широких штанів, костюмів. Взуття з товстою підошвою та великими ремінцями представили бренди Prada та Miu Miu.



Трендове взуття на літо 2025 / Фото Pinterest

Сандалі на липучках

Раніше такі сандалі асоціювалися у нас з дитячістю, а тепер вони знову в моді. Вони легко застібаються, добре тримаються на нозі й чудово підходять для міських прогулянок, подорожей тощо.



Модне взуття на літо 2025 / Фото Pinterest

Желейні босоніжки

Прозорі чи кольорові босоніжки з пластику були в моді на початку 2000-х років. Носять це взуття з будь-яким матеріалом – денімом, шовком, трикотажем чи льоном. Взуття є легким, яскравим та цікавим, тому вдало доповнить літню колекцію.



Трендове взуття на літо 2025 / Фото Pinterest

До речі, доповнити це взуття можна модними сукнями в довжині максі. Як виглядає популярне вбрання розповіли в нашому матеріалі.