Плаття у довжині максі є комфортним, не сковує рухів та має красивий вигляд, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Для того, щоб створити образ, достатньо лише одягнути сукню, довершивши її взуттям, аксесуарами та прикрасами.

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У добірці зібрані актуальні сукні, які представили дизайнери в літніх колекціях 2025 року.

Головна сукня літа – білого кольору

Сукня в білому кольорі створює відчуття легкості. Вона гарно стилізується з плетеною сумкою, мінімалістичними сандалями, великими сережками чи шовковою хустиною.

Яскравий акцент в гардеробі – кольорова сукня

Щоб додати кольору у свої образи, обирайте будь-який яскравий відтінок з легкої тканини, в якій ви будете комфортно себе почувати в спекотну пору року.

Річ для відпустки – сукня з принтом

Безпрограшним варіантом на літо є сукня з принтом. Актуальними будуть вертикальні смужки, клітинка віші, квіткові орнаменти, тропічні та горошок. Поєднуйте таку сукню з в’єтнамками, капелюхом та солом’яною сумкою.

Елегантний варіант – максісукня з вишивкою

Обирайте на літо плаття з вишивкою чи мереживом. Красиво виглядають сукні-сорочки з паском на талії, моделі з тонкими бретелями чи відкритими плечима. Вдень їх можна носити з балетками, а ввечері поєднувати з босоніжками на підборах.

До слова, нещодавно ми розповіли про трендові купальники на літо. Як вони виглядають – дивіться в нашому матеріалі.