Купальники не змінюються так часто, як сезонне вбрання, втім для того, щоб не одягнути антитрендову модель, все ж таки варто дізнатися, що саме буде домінувати в моді цього літа, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Бікіні у квітковий принт

Цього літа особливо актуальними будуть купальники у квітковий принт. Можете обирати вироби з тропічними квітами чи ботанічними візерунками. Чим яскравіший буде купальник, тим красивіше ви будете виглядати.

Модні купальники на літо
Модні купальники на літо / Фото Cosmopolitan

Монохром та мінімалізм

Завжди доречний для відпочинку купальник в білому чи чорному кольорі. Ідеальним варіантом є стриманий дизайн та лаконічний крій. Для створення монохромного образу, підбирайте головний убір до кольору купальника.

Модні купальники на літо
Стильні купальники на літо / Фото Cosmopolitan

Незвичний крій

Щоб додати родзинки за допомогою купальника, обирайте незвичні форми, цікаві матеріали та об’ємний декор. Ефектна річ точно зробить відпустку незабутньою.

Модні купальники на літо
Модні купальники на літо / Фото Cosmopolitan

Грайливі принти

Модниці роблять цього року ставку на абстракцію, графіку та колор-блок. Ефектний візерунок та мікс кольорів – одні з головних фішок сезону.

Модні купальники на літо
Трендові купальники на літо / Фото Cosmopolitan

Висока талія

Ретро повертається у моду, тому варто підбирати високі трусики, бюстьє у стилі пін-ап, принт в клітинку чи горошок, щоб відчути себе модницею з 60-х років.

Модні купальники на літо
Модні купальники на літо / Фото Cosmopolitan

Довершити купальники можна завдяки трендовим головним уборам. Вони не тільки захищають від сонця, але й доповнюють стильні образи. Як виглядають актуальні головні убори на літо – читайте в нашому матеріалі.