Купальники не змінюються так часто, як сезонне вбрання, втім для того, щоб не одягнути антитрендову модель, все ж таки варто дізнатися, що саме буде домінувати в моді цього літа, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
Читайте також 3 найстильніші пари джинсів на літо: їх радять стилісти
Бікіні у квітковий принт
Цього літа особливо актуальними будуть купальники у квітковий принт. Можете обирати вироби з тропічними квітами чи ботанічними візерунками. Чим яскравіший буде купальник, тим красивіше ви будете виглядати.
Модні купальники на літо / Фото Cosmopolitan
Монохром та мінімалізм
Завжди доречний для відпочинку купальник в білому чи чорному кольорі. Ідеальним варіантом є стриманий дизайн та лаконічний крій. Для створення монохромного образу, підбирайте головний убір до кольору купальника.
Стильні купальники на літо / Фото Cosmopolitan
Незвичний крій
Щоб додати родзинки за допомогою купальника, обирайте незвичні форми, цікаві матеріали та об’ємний декор. Ефектна річ точно зробить відпустку незабутньою.
Модні купальники на літо / Фото Cosmopolitan
Грайливі принти
Модниці роблять цього року ставку на абстракцію, графіку та колор-блок. Ефектний візерунок та мікс кольорів – одні з головних фішок сезону.
Трендові купальники на літо / Фото Cosmopolitan
Висока талія
Ретро повертається у моду, тому варто підбирати високі трусики, бюстьє у стилі пін-ап, принт в клітинку чи горошок, щоб відчути себе модницею з 60-х років.
Модні купальники на літо / Фото Cosmopolitan
Довершити купальники можна завдяки трендовим головним уборам. Вони не тільки захищають від сонця, але й доповнюють стильні образи. Як виглядають актуальні головні убори на літо – читайте в нашому матеріалі.