Купальники не змінюються так часто, як сезонне вбрання, втім для того, щоб не одягнути антитрендову модель, все ж таки варто дізнатися, що саме буде домінувати в моді цього літа, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Бікіні у квітковий принт

Цього літа особливо актуальними будуть купальники у квітковий принт. Можете обирати вироби з тропічними квітами чи ботанічними візерунками. Чим яскравіший буде купальник, тим красивіше ви будете виглядати.



Модні купальники на літо / Фото Cosmopolitan

Монохром та мінімалізм

Завжди доречний для відпочинку купальник в білому чи чорному кольорі. Ідеальним варіантом є стриманий дизайн та лаконічний крій. Для створення монохромного образу, підбирайте головний убір до кольору купальника.



Стильні купальники на літо / Фото Cosmopolitan

Незвичний крій

Щоб додати родзинки за допомогою купальника, обирайте незвичні форми, цікаві матеріали та об’ємний декор. Ефектна річ точно зробить відпустку незабутньою.



Модні купальники на літо / Фото Cosmopolitan

Грайливі принти

Модниці роблять цього року ставку на абстракцію, графіку та колор-блок. Ефектний візерунок та мікс кольорів – одні з головних фішок сезону.



Трендові купальники на літо / Фото Cosmopolitan

Висока талія

Ретро повертається у моду, тому варто підбирати високі трусики, бюстьє у стилі пін-ап, принт в клітинку чи горошок, щоб відчути себе модницею з 60-х років.



Модні купальники на літо / Фото Cosmopolitan

Довершити купальники можна завдяки трендовим головним уборам. Вони не тільки захищають від сонця, але й доповнюють стильні образи. Як виглядають актуальні головні убори на літо – читайте в нашому матеріалі.