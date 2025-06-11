Джинси – це основа будь-якого гардероба, пише 24 Канал. Дівчата настільки полюбили цю річ, що без неї складно уявити свої повсякденні образи. Влітку актуальними залишаться прямі та вільні фасони, а також будуть в моді цікаві джинси, які стануть головним акцентом в образі.

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Поєднувати денім можна з денімом для створення монохромного образу, а також з різноманітними речима – топами, футболками, лонгслівами, сорочками, блузами, жакетами та світшотами. Ми обрали кілька найбажаніших пар джинсів, на які варто звернути увагу.

Мішкуваті джинси

Джинси з надмірно розкльошеним поділом залишаються в списку улюблених фасонів багатьох дівчат. Вони гарно виглядають зі взуттям на підборах, оскільки вдало видовжують силует. Носити з такими джинсами варто обтислі майки, корсети чи вишукані блузи.

Білі джинси

У літню пору на перший план виходять джинси в білому чи молочному відтінку. Для контрасту їх можна поєднувати з чорним вбранням, чи стилізувати з красивими яскравими елементами гардероба.

Джинси з відворотами

Влітку звертайте увагу на стильні джинси з відворотами. Краще придбати штани вже з готовими манжетами, які не доведеться підкочувати. Такі джинси мають красивий вигляд з туфлями на підборах чи оригінальними кросівками.

До речі, в нашому матеріалі ми детальніше розповіли про найкрасивіші сукні на літню пору. Як вони виглядають та з чим їх носити – читайте в нашому матеріалі.