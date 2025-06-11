Джинсы – это основа любого гардероба, пишет 24 Канал. Девушки настолько полюбили эту вещь, что без нее сложно представить свои повседневные образы. Летом актуальными останутся прямые и свободные фасоны, а также будут в моде интересные джинсы, которые станут главным акцентом в образе.

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Сочетать деним можно с денимом для создания монохромного образа, а также с различными вещами – топами, футболками, лонгсливами, рубашками, блузами, жакетами и свитшотами. Мы выбрали несколько самых желанных пар джинсов, на которые стоит обратить внимание.

Мешковатые джинсы

Джинсы с чрезмерно расклешенным подолом остаются в списке любимых фасонов многих девушек. Они хорошо смотрятся с обувью на каблуках, поскольку удачно удлиняют силуэт. Носить с такими джинсами стоит облегающие майки, корсеты или изысканные блузы.

Белые джинсы

В летнее время на первый план выходят джинсы в белом или молочном оттенке. Для контраста их можно сочетать с черным нарядом, или стилизовать с красивыми яркими элементами гардероба.

Джинсы с отворотами

Летом обращайте внимание на стильные джинсы с отворотами. Лучше приобрести брюки уже с готовыми манжетами, которые не придется подкатывать. Такие джинсы красиво смотрятся с туфлями на каблуках или оригинальными кроссовками.

Кстати, в нашем материале мы подробнее рассказали о самые красивые платья на летнее время. Как они выглядят и с чем их носить – читайте в нашем материале.