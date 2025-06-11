Купальники не меняются так часто, как сезонный наряд, впрочем для того, чтобы не одеть антитрендовую модель, все же стоит узнать, что именно будет доминировать в моде этим летом, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Бикини в цветочный принт

Этим летом особенно актуальными будут купальники в цветочный принт. Можете выбирать изделия с тропическими цветами или ботаническими узорами. Чем ярче будет купальник, тем красивее вы будете выглядеть.



Модные купальники на лето / Фото Cosmopolitan

Монохром и минимализм

Всегда уместен для отдыха купальник в белом или черном цвете. Идеальным вариантом является сдержанный дизайн и лаконичный крой. Для создания монохромного образа, подбирайте головной убор к цвету купальника.



Стильные купальники на лето / Фото Cosmopolitan

Необычный крой

Чтобы добавить изюминки с помощью купальника, выбирайте необычные формы, интересные материалы и объемный декор. Эффектная вещь точно сделает отпуск незабываемым.



Модные купальники на лето / Фото Cosmopolitan

Игривые принты

Модницы делают в этом году ставку на абстракцию, графику и колор-блок. Эффектный узор и микс цветов – одни из главных фишек сезона.



Трендовые купальники на лето / Фото Cosmopolitan

Высокая талия

Ретро возвращается в моду, поэтому стоит подбирать высокие трусики, бюстье в стиле пин-ап, принт в клетку или горошек, чтобы почувствовать себя модницей из 60-х годов.



Модные купальники на лето / Фото Cosmopolitan

Довершить купальники можно благодаря трендовым головным уборам. Они не только защищают от солнца, но и дополняют стильные образы. Как выглядят актуальные головные уборы на лето – читайте в нашем материале.