Девушки научились сочетать приятное с полезным, поэтому охотно примеряют головные уборы, которые защищают пряди от ультрафиолетового излучения, и создают интересную изюминку в образе, пишет 24 Канал.

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В представленной подборке рассмотрим головные уборы, которые чаще всего примеряют этим летом модницы с многотысячной аудиторией.

Косынка

Этот аксессуар выглядит очень стильно и может дополнить немало летних образов. Чаще всего девушки надевают косынку под купальник, впрочем носить ее можно с юбкой и кроссовками, как это сделала скандинавка Эмили Синдлев.

Панама

Уже несколько лет подряд панама не выходит из моды. Головной убор подходит к кэжуальному или спортивному наряду. Также часто девушки примеряют головной убор на пляже. Стоит выбирать классические цвета, которые легко сочетаются с вашим нарядом.

Соломенная шляпа

Широкополой соломенной шляпой стоит довершать летние платья, или стильные образы с шортами и рубашками. Головной убор прекрасно подходит для отдыха у моря, когда постоянно надо носить что-то на голове, чтобы защитить волосы от солнечных лучей.

Кепка

В летнее время блейзер является достаточно популярным. Выбирать можно классический черный цвет, нейтральные оттенки или яркие цвета. Все зависит от вашего гардероба и то, с чем вы хотите носить кепку.

К слову, недавно мы рассказали о несколько вещей, которые можно носить в офис в жаркую погоду. Образы включают базовые вещи, комбинируются с футболками, рубашками, жакетами, босоножками и удобной обувью.