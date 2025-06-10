Дівчата навчилися поєднувати приємне з корисним, тож залюбки приміряють головні убори, які захищають пасма від ультрафіолетового випромінювання, та створюють цікаву родзинку в образі, пише 24 Канал.

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У представленій добірці розглянемо головні убори, які найчастіше приміряють цього літа модниці з багатотисячною аудиторією.

Косинка

Цей аксесуар виглядає дуже стильно й може доповнити чимало літніх образів. Найчастіше дівчата одягають косинку під купальник, втім носити її можна зі спідницею та кросівками, як це зробила скандинавка Емілі Сіндлев.

Панама

Вже кілька років поспіль панама не виходить з моди. Головний убір підходить до кежуального чи спортивного вбрання. Також часто дівчата приміряють головний убір на пляжі. Варто обирати класичні кольори, які легко поєднаються з вашим вбранням.

Солом’яний капелюх

Широкополим солом’яним капелюхом варто довершувати літні сукні, чи стильні образи з шортами та сорочками. Головний убір чудово підходить для відпочинку біля моря, коли постійно треба носити щось на голові, щоб захистити волосся від сонячного проміння.

Кепка

У літню пору блейзер є досить популярним. Обирати можна класичний чорний колір, нейтральні відтінки чи яскраві кольори. Все залежить від вашого гардероба й те, з чим ви хочете носити кепку.

До слова, нещодавно ми розповіли про кілька речей, які можна носити в офіс у спекотну погоду. Образи включають базові речі, комбінуються з футболками, сорочками, жакетами, босоніжками та зручним взуттям.