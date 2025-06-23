Влітку різноманіття уборів дозволяє підбирати їх під кожен стиль – від романтичного до драматичного, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Юліко.
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Головні убори є доступними, оскільки продаються в широкому асортименті в різних магазинах. Потрібно лише обрати, що буде пасувати до ваших образів.
Творчий стиль
Обирайте для себе капелюх з широкими полями, у вінтажному стилі чи панаму з оригінальним принтом. Капелюхи з нетиповими формами мають досить цікавий вигляд.
Головні убори на літо / Фото з інстаграм-сторінки стилістки Юліко
Романтичний стиль
Солом’яний канотьє доповнить ніжні літні сукні чи спідниці. Робіть ставку на капелюх з бантом, який має романтичний вайб.
Головні убори на літо / Фото з інстаграм-сторінки стилістки Юліко
Драматичний стиль
Для створення драматичного образу, обирайте капелюх-федору. Красиво виглядає головний убір в глибокому кольорі та з чіткою формою. Також можна приміряти тюрбан.
Головні убори на літо / Фото з інстаграм-сторінки стилістки Юліко
Класичний стиль
На літо придбайте для себе акуратний солом’яний капелюх чи лаконічну кепку в нейтральному кольорі. Класика завжди виглядає елегантною. Стримано виглядає головний убір без зайвих деталей.
Головні убори на літо / Фото з інстаграм-сторінки стилістки Юліко
Натуральний стиль
Для комфортного й простого вигляду, варто приміряти панаму з льону чи капелюх з соломи. Такі головні убори підійдуть для міста й природи.
Головні убори на літо / Фото з інстаграм-сторінки стилістки Юліко
До слова, в моду повернулося взуття, яке ми не любили. Тепер їх активно носять відомі модниці.