Влітку різноманіття уборів дозволяє підбирати їх під кожен стиль – від романтичного до драматичного, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Юліко.

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Головні убори є доступними, оскільки продаються в широкому асортименті в різних магазинах. Потрібно лише обрати, що буде пасувати до ваших образів.

Творчий стиль

Обирайте для себе капелюх з широкими полями, у вінтажному стилі чи панаму з оригінальним принтом. Капелюхи з нетиповими формами мають досить цікавий вигляд.



Головні убори на літо / Фото з інстаграм-сторінки стилістки Юліко

Романтичний стиль

Солом’яний канотьє доповнить ніжні літні сукні чи спідниці. Робіть ставку на капелюх з бантом, який має романтичний вайб.



Головні убори на літо / Фото з інстаграм-сторінки стилістки Юліко

Драматичний стиль

Для створення драматичного образу, обирайте капелюх-федору. Красиво виглядає головний убір в глибокому кольорі та з чіткою формою. Також можна приміряти тюрбан.



Головні убори на літо / Фото з інстаграм-сторінки стилістки Юліко

Класичний стиль

На літо придбайте для себе акуратний солом’яний капелюх чи лаконічну кепку в нейтральному кольорі. Класика завжди виглядає елегантною. Стримано виглядає головний убір без зайвих деталей.



Головні убори на літо / Фото з інстаграм-сторінки стилістки Юліко

Натуральний стиль

Для комфортного й простого вигляду, варто приміряти панаму з льону чи капелюх з соломи. Такі головні убори підійдуть для міста й природи.



Головні убори на літо / Фото з інстаграм-сторінки стилістки Юліко

До слова, в моду повернулося взуття, яке ми не любили. Тепер їх активно носять відомі модниці.