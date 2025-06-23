Летом многообразие уборов позволяет подбирать их под каждый стиль – от романтического до драматического, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Юлико.

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Головные уборы являются доступными, поскольку продаются в широком ассортименте в различных магазинах. Нужно только выбрать, что будет подходить к вашим образам.

Творческий стиль

Выбирайте для себя шляпу с широкими полями, в винтажном стиле или панаму с оригинальным принтом. Шляпы с нетипичными формами имеют достаточно интересный вид.



Головные уборы на лето / Фото с инстаграм-страницы стилистки Юлико

Романтический стиль

Соломенный канотье дополнит нежные летние платья или юбки. Делайте ставку на шляпу с бантом, которая имеет романтический вайб.



Головные уборы на лето / Фото с инстаграм-страницы стилистки Юлико

Драматический стиль

Для создания драматического образа, выбирайте шляпу-федору. Красиво смотрится головной убор в глубоком цвете и с четкой формой. Также можно примерить тюрбан.



Головные уборы на лето / Фото с инстаграм-страницы стилистки Юлико

Классический стиль

На лето приобретите для себя аккуратную соломенную шляпу или лаконичную кепку в нейтральном цвете. Классика всегда выглядит элегантной. Сдержанно выглядит головной убор без лишних деталей.



Головные уборы на лето / Фото с инстаграм-страницы стилистки Юлико

Натуральный стиль

Для комфортного и простого вида, стоит примерить панаму из льна или шляпу из соломы. Такие головные уборы подойдут для города и природы.



Головные уборы на лето / Фото с инстаграм-страницы стилистки Юлико

К слову, в моду вернулась обувь, которую мы не любили. Теперь их активно носят известные модницы.