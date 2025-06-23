Обратите внимание на три замечательные летние образы, которые идеально подойдут для городских выходов, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar. Эти аутфиты уже активно носят модницы, демонстрируя на себе, как можно модно пережить жаркие дни.

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Светлые цвета и невесомые ткани

Когда столбик термометра поднимается до почти 30 градусов тепла, стоит взять на вооружение натуральные материалы и вещи свободного кроя. Они способны спасти в жару. Выбирайте для себя льняную юбку и майку. Главное, чтобы в такие дни вещи были светлых цветов, которые меньше всего притягивают к себе света.

Для создания стильного образа, одевайте соломенную шляпу и завершайте образ плетеной сумкой, которая становится популярной каждое лето.

Комплект одной ткани

Чтобы выглядеть собранно за несколько минут, нужно приобрести комплект из рубашки и шорт. Таким образом уже не придется думать о сочетании цветов и фактур, поскольку благодаря такому костюму образ уже готов.

Делайте ставку на однотонный костюм или выбирайте лаконичный принт. Для вечерней прогулки выбирайте обувь на каблуках, а для дневных дел прекрасно подойдут базовые сандалии.

Свободный силуэт и классика

В жару можно одевать объемную вещь, которая позволит телу дышать. Анук Ив любит классические вещи, поэтому показала, как можно стилизовать футболку-поло с шелковой юбкой. Нужно только иметь в гардеробе вещь простого кроя, качественного материала и в светлых оттенках.

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