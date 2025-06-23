Стилист Галина Денисюк в комментарии 24 Каналу отметила, что к подбору летнего образу в офис нужно подходить комплексно. В частности, необходимо обращать внимание на ткань.
Читайте также Снова в моде: эта стрижка еще раз покорила Голливуд
Как адаптировать офисный стиль к жаре
Как говорит Галина, жара не станет препятствием для создания стильного образа. Даже при высокой температуре на улице можно выглядеть стильно и профессионально, если знать эти правила:
- Выбирайте натуральные ткани
Натуральные ткани пропускают воздух и не создают парникового эффекта. Особенно рекомендованы льняные костюмы или хлопковые платья, они выглядят легко и дорого. А вискоза мягко ложится по фигуре, не прилипая к телу.
Не мучайте себя синтетикой, не тяните те же самые вещи с весны, дайте гардеробу подышать. Жара – это вызов, но он решаемый. И стиль – это не про форму, а про ощущение себя,
– говорит Галина.
Обратите внимание! Галина рекомендует избегать тесных вещей из эластана. Ведь в них тело очень потеет.
- Обращайте внимание именно на светлые цвета
Темные цвета притягивают солнце, из-за чего тело перегревается быстрее. Светлые оттенки не только охлаждают, но и освежают визуально.
Кремовый, белый, небесно-голубой или песочный – универсальны для офиса. Такие цвета сочетаются между собой и позволяют создать эффект "дорогого" образа.
- Вместо пиджаков выбирайте жилеты, рубашки oversize, льняные жакеты
В традиционном пиджаке летом слишком жарко, поэтому стоит обратить внимание на альтернативы. Легкий жилет из льна или оверсайз рубашка создают многослойность, но при этом не перегревают.
- Юбки и платья миди с разрезами – идеальны на лето
Длина миди выглядит сдержанно и офисно. Особенно выигрышными будут платья прямого кроя с тонким поясом или рубашечные фасоны.
Это универсальный вариант, который сочетает комфорт и женственность. Разрез позволяет двигаться свободно и добавляет вентиляции, что очень важно в жару,
– отмечает стилист.
- Выбирайте правильную обувь
Высокие каблуки летом это стресс для тела. Комфортная обувь на низком ходу позволяет сохранять легкость и не портит осанку. К примеру, лоферы из мягкой кожи, балетки или мюли выглядят лаконично, но не менее элегантно.
Важно! Галина рекомендует летом выбирать именно минималистичные украшения. Ведь они создают эффект легкости.