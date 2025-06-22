Трендовой стала стрижка bixie. Это сочетание пикси и боба, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Как выглядит самая трендовая стрижка этого лета
Стрижка bixie гармонично сочетает в себе легкость от пикси и структуру боба. Эта прическа была популярной в поздние 90-е и в начале нулевых.
Именно в то время с этой стрижкой ходили такие звезды Голливуда как Камерон Диаз, Холли Берри. Сейчас такую прическу для себя выбрали Флоренс Пью и Джордан Данн.
Основными преимуществами этой стрижки являются:
- легкая укладка;
- простота в уходе;
- удобство;
- универсальность.
Бикси можно вовсе не укладывать. Просто оставьте волосы высыхать естественным образом.
Это короткая, свежая и свободная стрижка. Идеальна на теплое время года, но в то же время не слишком радикальная,
– говорит стилист Чарли Макьюэн.
Обратите внимание! Если вы хотите создать прикорневой объем, используйте мусс и сделайте небольшой хаос на голове. Затем закрепите результат феном. Благодаря этому ваша бикси будет выглядеть еще интереснее.