Трендовою стала стрижка bixie. Це поєднання піксі та бобу, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Як виглядає найтрендовіша стрижка цього літа

Стрижка bixie гармонійно поєднує легкість від піксі та структуру бобу. Ця зачіска була популярною у пізні 90-ті та на початку нульових.

Саме в той час з цією стрижкою ходили такі зірки Голлівуду як Камерон Діаз та Холлі Беррі. Зараз таку зачіску для себе обрали Флоренс П'ю і Джордан Данн.

Основними перевагами цієї стрижки є:

легка укладка;

простота у догляді;

зручність;

універсальність.

Біксі можна зовсім не укладати. Просто залиште волосся висихати природним чином.

Це коротка, свіжа й вільна стрижка. Ідеальна на теплу пору року, але водночас не надто радикальна,

– каже стиліст Чарлі Мак'юен.

Зверніть увагу! Якщо ви хочете створити прикореневий об'єм, використайте мус і зробіть невеликий хаос на голові. Потім закріпіть результат феном. Завдяки цьому ваша біксі виглядатиме ще цікавіше.