Саме йога має величезну кількість переваг для фізичного та ментального здоров'я. Багато хто помічає, що ця активність знижує тривожність та прибирає стрес, пише 24 Канал.

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У чому перевага занять йогою

Завдяки йозі можна збільшити гнучкість, зміцнити м'язи та навіть подолати біль у спині. До того ж вона сприяє покращенню сну. Також перевагами цієї активності є:

підвищення концентрації;

підвищення самооцінки;

контроль над емоціями.



Що зробити, аби почати займатись йогою вдома / Фото Pexels

Як почати займатися йогою

Перш ніж почати займатися, визначте вашу кінцеву мету. Наприклад, ви хочете зменшити стрес, покращити фізичну форму або ж навчитися контролювати свідомість.

Порада! Виберіть напрям йоги, який підходить саме вам. До прикладу, хатха-йога повільна та м'яка, вона ідеальна для новачків. А от віньяса-йога більш динамічна.



Чому потрібно займатися йогою / Фото Pexels

Далі вам потрібно:

визначитесь як ви будете займатися: з інструктором чи онлайн;

тоді обрати студію або ж підготувати зручне місце для практики.

Пам'ятайте, що йога це про спокій. Не намагайтесь з першого разу осягнути усі асани. Насолоджуйтесь процесом і прагніть до внутрішньої гармонії.