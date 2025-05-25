Тривалий час з моди не виходила стрижка боб, однак вже у 2025 році актуальною стане піксі, пише 24 Канал з посиланням на Refenery. У певних випадках стрижка піксі підходить для тих, хто хоче радикальних змін. Як і стрижка боб, піксі також має багато різних варіацій, які допоможуть підкреслити стиль та індивідуальність.

Читайте також Мокко-блонд – найрозкішніший колір волосся на літо: від нього в захваті всі зірки

Чітка піксі

Така стрижка є позачасовою. Її досі обожнюють багато старших жінок, які хочуть мати охайну зачіску, але не хочуть витрачати багато часу на укладку.

Округлена піксі

Ця стрижка вже має трішки довшу довжину на маківці та з боків й створює м’який та округлий силует. Така зачіска стає все популярнішою в салонах, бо чудово підходить для тих, хто не любить квадратні форми. Округлена піксі вимагає мінімального догляду.

Тупа піксі

Стрижка чудово обрамляє волосся, але для того, щоб форми були м’якими, треба забезпечити фіксацію за допомогою фену й лаку для волосся. Далі зачіску треба висушити щіткою й зафіксувати.

Рвана піксі

У цій зачісці чубчик та бічні пасма підстрижені так, щоб створювати кути на чолі, навколо вух й потилиці. Така піксі натхненна панком й чудово додасть креативу до образу.

Текстурована піксі

Ця стрижка додає форми та руху навколо обличчя. Втім, на відміну від округлої, ця зачіска вже має коротше волосся з боків, а додані шари на маківці створюють додатковий об’єм. Для укладки рекомендовано нанести спрей для збільшення об’єму й дати висохнути природним шляхом. Стрижка є красивою та позачасовою.

Для тих, хто ще вагається над відтінком, радимо переглянути 5 найпопулярніших кольорів волосся на літо. Ці відтінки допомагають оновити зовнішність і додати впевненості, відповідаючи модним тенденціям.