Цей розкішний колір волосся вже завоював популярність не лише відомих зірок, але й багатьох модних дівчат, які слідкують за трендами, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

Читайте також Джемовий блонд – найпопулярніший колір волосся на літо 2025: як він виглядає

Мокка-блонд – трендовий відтінок літа

Колір нагадує каву з молоком, в честь чого відтінок й отримав назву мокко. Він поєднує в собі плавність холодного каштанового кольору з приглушеними світлими тонами.

Цей монохромний і приглушений нейтральний блонд дуже відрізняється від насичених карамельних блондів, які ми бачили минулого року. Колір за версією Pantone Мокка-мус вплинув на колір фарби для волосся.

Відтінок мокка-блонд важко досягнути на темному натуральному волоссі, втім цілком можливо. Попереднє освітлення та тонування волосся дасть найкращі та найбільш передбачувані результати.

А от блондинки можуть сміливо затемняти волосся до відтінку мокко, тим паче, що саме такий колір виглядає дуже дорого та розкішно. Фахівці вважають, що саме цей відтінок волосся буде наймоднішим у 2025 році.

Він вже завоював серця багатьох завдяки своїй універсальності та елегантності. Колір чудово підходить до різних типів зовнішності й вікових категорій, тому точно підійде охочим, які хочуть оновити свій образ.

Для тих, хто ще вагається над відтінком, радимо переглянути 5 найпопулярніших кольорів волосся на літо. Ці відтінки допомагають оновити зовнішність і додати впевненості, відповідаючи модним тенденціям.