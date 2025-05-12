У нашому матеріалі ми зібрали ті відтінки та кольори волосся, які вже встигли завоювати серця багатьох жінок й переконали в тому, як зміна зачіски може кардинально змінити зовнішній вигляд, пише 24 Канал.

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Здорове й доглянуте волосся – важливий атрибут кожної жінки, тому дуже важливо залишатися охайною та слідкувати за останніми тенденціями, щоб зрозуміти, що саме вам найбільше подобається.

До слова! Є кілька зачісок та стрижок, які надають зайвого віку. Їх краще уникати й не робити старшим жінкам. Більше про це в матеріалі.

Карамель

Відтінок ідеально підійде для тих жінок, які трохи втомилися від темних відтінків й мають намір освіжити волосся на літню пору. Карамельний колір має чудовий вигляд й гарно пасує на смуглявих відтінках шкіри. Відтінок підійде всім, хто для себе шукає спокійний та ефектний колір фарби.

Мідний та рудий

Ці кольори не є надто актуальними, оскільки не кожна дівчина насмілиться пофарбувати волосся в мідний чи рудий відтінок, втім колористи зазначають, що у 2025 році такий колір буде доволі актуальним.

Мідний світлий нагадує медовий відтінок й надає образу особливої чуттєвості. А от інтенсивний рудий додає ефектності й чудово допомагає заявити про себе усьому світу.

Барбі-блонд

Цього року краще відійти від крижаних платинових тонів й обрати для себе медовий блонд, який має природний вигляд та є універсальним.

М’який коричневий

Шоколадні відтінки завжди будуть популярними, однак колористи радять послабити насиченість задля створення природного й ніжного кольору. Хлої Кардашян є прикладом того, як варто фарбувати волосся цього року.

Відтінок шампанського

Колір волосся, який нагадує шампанське чи просеко – ідеальний варіант на літню пору. Такі пасма освіжать волосся й нададуть образу певної благородності.