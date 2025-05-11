Мікробіом шкіри голови є дуже важливим для голови та здоров’я волосся, пише 24 Канал з посиланням на Independent. Цікавий момент, але мікроби та грибки, що живуть на нашій шкірі, відіграють важливу роль в підтримці здоров’я шкіри голови. Вони підтримують шкірний бар’єр та впливають на вироблення шкірного сала.

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Втім, є певні поширені звички, які впливають на стан волосся, порушуючи мікробіом, а це вже призводить до потоншання й випадіння волосся.

До слова! Є кілька зачісок та стрижок, які надають зайвого віку. Їх краще уникати й не робити старшим жінкам. Більше про це в матеріалі.

Дуже тісний пучок

Тугі зачіски сильно шкодять волоссю, тому високих хвостів задля щоденної зачіски – варто уникати. Коли волосяні фолікули постійно тягнуться, то це призводить до запалення й випадіння волосся. Краще заплітати волосся в косу чи робити хвіст на потилиці. Також експерти радять менше використовувати гелів чи лаків для волосся.

Сон з мокрим волоссям

Тертя мокрого волосся може призвести до ламкості. Перед тим, як лягати спати, волосся варто обов’язково висушити. Щоб під час сну пасма не сплутувалися, пасма варто заплести в косу.

Постійне миття волосся

Мити волосся треба лише за необхідності. Часте миття може видалити природні олії, які захищають мікробіом шкіри голови, роблячи локони вразливими до подразнення й сухими. Мити волосся треба тоді, коли воно здається жирним.

Сушіння рушником

Не можна агресивно терти волосся рушником, бо це може призвести до ламкості й насиченого випадіння волосся. Пасма треба легко промокнути й не скручувати мокре волосся, оскільки це призведе до напруги та ламкості.

Харчування

Для мікробіома волосся й шкіри голови необхідні жирні кислоти. Обов’язковими є продукти, що багаті на жирні кислоти омега-3, антиоксиданти та вітаміни A і D. Це може бути лосось, тунець, лляна олія, волоські горіхи та мигдаль. Також експерти радять пити достатню кількість води на день, щоб волосся було зволоженим та залишалося здоровим.