Жінки після 50 років хочуть мати красивий та доглянутий вигляд, однак стилісти не радять робити кілька стрижок та зачісок, оскільки вони мають недоречний вигляд, пише 24 Канал.

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Треба бути дуже уважним до свого вибору, щоб потім не шкодувати. Часом певне незнання може сильно зіпсувати зовнішній вигляд, тому краще не допускати ніяких помилок та заздалегідь дізнатися про те, що не пасує жінкам після 50 років.

Ефект дорогого, доглянутого волосся немов з салону – це не лише про правильно підібраний догляд, а й про якісну фарбу. Відтінки, що імітують природні переливи, м’які переходи кольору та сяючі текстури – усе це можливо завдяки крем-фарбам Avena, які забезпечують волоссю неповторний блиск і насиченість кольору.

Яскраве фарбування

Деякі жінки люблять у старшому віці виділятися й завдяки кольору волосся мати стильний вигляд. Однак сміливе тонування після 50 років лише псує вигляд. Щоб приховати сивину й надати волоссю красивого вигляду, достатньо зробити красиве фарбування в нейтральному кольорі.



Зачіски, які треба оминати після 50 років / Фото Pexels

Дуже коротке волосся

З віком жінки відмовляються від довгого волосся, роблячи акцент на коротких пасмах. Втім, така дуже коротка стрижка здатна підкреслити вікові зміни – глибокі зморшки на лобі, шию й підборіддя. Це правило не забороняє робити стрижку піксі, але від сильно короткої, майже хлопчачої стрижки, все ж таки варто відмовитися.



Зачіски, які треба оминати після 50 років / Фото Pexels

Зайвий об’єм

Для створення об’єму, деякі жінки накручують коротке волосся, однак в результаті воно має такий вигляд, наче ми перенеслися у 90-ті роки, коли всі робили так звану "хімію". Зараз така зачіска є недоречною.



Зачіски, які треба оминати після 50 років / Фото Pexels

Дуже густий чубчик

Чубчик-шторка здатен омолодити жінку, а от дуже густий чубчик прикує всю увагу на обличчі й підкреслить зморшки на лиці, хоч і приховає вікові зміни на лобі.



Зачіски, які треба оминати після 50 років / Фото Pexels