Щоб остерігатися від поганих зачісок, стилісти склали список того, від чого остаточно треба відмовитися жінкам, щоб ще більше не зіпсувати свого вигляду, пише 24 Канал з посиланням на Best Life. Ось перелік зачісок, які нададуть жінці зайвого віку й зроблять ще старшою на вигляд.
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Довге розпущене волосся
Довге волосся та ще й розпущеному вигляді додає жінці кілька зайвих десять років, тому від такої довжини краще відмовитися. Мати гарний вигляд можна завдяки волоссю з середньою довжиною. Головне, щоб воно було доглянутим й красиво виглядало.
Зачіски, які старять / Фото Pinterest
Пучок чи хвіст
Після 50 років варто оминати пучки чи хвости, оскільки повністю зібране волосся підкреслить зморшки й створить не зовсім доречний вигляд.
Зачіски, які старять / Фото Pinterest
Коса
Якщо косу заплете дівчина, то це додасть їй певної простоти й навіть зробить образ молодшим, а от коса на старшій жінці лише додасть їй зайвого віку.
Зачіски, які старять / Фото Pinterest
Пряме каре з прямим чубчиком
Старші жінки люблять стригти коротко волосся, але саме пряме каре з рівним чубчиком не підходить жінкам старшого віку. Досить рівний чубчик лише додає віку, як і стрижка з рівним зрізом. Бажана в старшому віці додавати певної текстурності.
Зачіски, які старять / Фото Pinterest
Деякі стрижки можуть візуально робити жінку старшою на кілька років. У нашому матеріалі ми розповіли більше про стрижки, які не можна робити жінкам в старшому віці.