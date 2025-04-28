Щоб остерігатися від поганих зачісок, стилісти склали список того, від чого остаточно треба відмовитися жінкам, щоб ще більше не зіпсувати свого вигляду, пише 24 Канал з посиланням на Best Life. Ось перелік зачісок, які нададуть жінці зайвого віку й зроблять ще старшою на вигляд.

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Довге розпущене волосся

Довге волосся та ще й розпущеному вигляді додає жінці кілька зайвих десять років, тому від такої довжини краще відмовитися. Мати гарний вигляд можна завдяки волоссю з середньою довжиною. Головне, щоб воно було доглянутим й красиво виглядало.



Зачіски, які старять / Фото Pinterest

Пучок чи хвіст

Після 50 років варто оминати пучки чи хвости, оскільки повністю зібране волосся підкреслить зморшки й створить не зовсім доречний вигляд.



Зачіски, які старять / Фото Pinterest

Коса

Якщо косу заплете дівчина, то це додасть їй певної простоти й навіть зробить образ молодшим, а от коса на старшій жінці лише додасть їй зайвого віку.



Зачіски, які старять / Фото Pinterest

Пряме каре з прямим чубчиком

Старші жінки люблять стригти коротко волосся, але саме пряме каре з рівним чубчиком не підходить жінкам старшого віку. Досить рівний чубчик лише додає віку, як і стрижка з рівним зрізом. Бажана в старшому віці додавати певної текстурності.



Зачіски, які старять / Фото Pinterest

Деякі стрижки можуть візуально робити жінку старшою на кілька років. У нашому матеріалі ми розповіли більше про стрижки, які не можна робити жінкам в старшому віці.