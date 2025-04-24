Щоб мати красивий та доглянутий вигляд, важливо підібрати таку стрижку, яка приховає сліди старіння, а не підкреслить їх, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. Є кілька стрижок, які візуально роблять жінку старшою на вигляд, тому їх обов’язково треба оминати.

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Каскад з філіруванням

Таку стрижку роблять жінки, які хочуть отримати об’єм. Втім, активне філірування перетворює волосся на шматки, особливо в жінок з пухнастою текстурою волосся. Рясне філірування в зоні обличчя сильно старить й підкреслює витончене волосся й створює ефект пожованих кінчиків.



Стрижки, які додають віку / Фото Pinterest

Класичне каре з прямим поділом

Така форма стрижки дуже сувора, на дівчині молодого віку це буде виглядати красиво, а от на жінці з опущеними повіками й носогубними складками лише підкреслить все.

Чіткі лінії та прямий проділ дуже старять й утворюють контраст з м’яким обличчям й навіть візуально обтяжують нижню третину обличчя. Зачіска не підходить для жінок з квадратною чи важкою нижньою частиною обличчя.

Піксі з укладкою "їжачка"

Перукарі дуже люблять цю стрижку за простоту, однак піксі без текстури й з сильно відкритою потилицею та ще й без макіяжу робить жінку втомленою на вигляд. Стрижка не підійде жінкам з об’ємним обличчям та пласкою формою голови.



Стрижки, які додають віку / Фото Pinterest

Каскадна "шапочка" з довгими пасмами на потилиці

Не рекомендовано таку стрижку робити жінкам з тонким волоссям та м’якими рисами обличчя. Нерівномірність об’єму дуже старить. Стрижка зовсім не підійде тим, в кого тонкі пасма, оскільки вони лише будуть підкреслювати масивне та втомлене обличчя.

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Подовжений боб без укладки

У молодості така стрижка виглядає гарно, а от після 50 років може надати втомленого вигляду, візуально обтяживши нижню частину обличчя. У цій зачісці старить відсутність об’єму біля коренів та загорнуті всередину кінці.

До слова, нещодавно ми розповіли, які кольори пасують жінкам від 30 до 60 років. Вони зможуть подарувати навіть омолоджуючий вигляд.