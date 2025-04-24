Чтобы иметь красивый и ухоженный вид, важно подобрать такую стрижку, которая скроет следы старения, а не подчеркнет их, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. Есть несколько стрижек, которые визуально делают женщину старше на вид, поэтому их обязательно надо обходить.

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Каскад с филировкой

Такую стрижку делают женщины, которые хотят получить объем. Впрочем, активное филирование превращает волосы в куски, особенно у женщин с пушистой текстурой волос. Обильная филировка в зоне лица сильно старит и подчеркивает изящные волосы и создает эффект пожеванных кончиков.



Стрижки, которые добавляют возраста / Фото Pinterest

Классическое каре с прямым разделением

Такая форма стрижки очень строгая, на девушке молодого возраста это будет выглядеть красиво, а вот на женщине с опущенными веками и носогубными складками только подчеркнет все.

Четкие линии и прямой пробор очень старят и образуют контраст с мягким лицом и даже визуально утяжеляют нижнюю треть лица. Прическа не подходит для женщин с квадратной или тяжелой нижней частью лица.

Пикси с укладкой "ежик"

Парикмахеры очень любят эту стрижку за простоту, однако пикси без текстуры и с сильно открытым затылком да еще и без макияжа делает женщину уставшей на вид. Стрижка не подойдет женщинам с объемным лицом и плоской формой головы.



Стрижки, которые добавляют возраста / Фото Pinterest

Каскадная "шапочка" с длинными прядями на затылке

Не рекомендуется такую стрижку делать женщинам с тонкими волосами и мягкими чертами лица. Неравномерность объема очень старит. Стрижка совсем не подойдет тем, у кого тонкие пряди, поскольку они только будут подчеркивать массивное и уставшее лицо.

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Удлиненный боб без укладки

В молодости такая стрижка выглядит хорошо, а вот после 50 лет может предоставить уставшего вида, визуально утяжелив нижнюю часть лица. В этой прическе старит отсутствие объема у корней и завернутые внутрь концы.

К слову, недавно мы рассказали, какие цвета подходят женщинам от 30 до 60 лет. Они смогут подарить даже омолаживающий вид.