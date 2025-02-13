Не стоит бояться цветов, поскольку они прекрасно освежают образ и даже в определенных случаях омолаживают вид, пишет 24 Канал со ссылкой на Best Life. Есть несколько цветов, которые прекрасно подходят к любому оттенку кожи.

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Коралловый

Такой оттенок имеет нейтральную температуру, поэтому идеально подходит для любого цвета волос. Носить вещи этого цвета можно не только летом, но и в любой другой день. Хорошо коралловый сочетается с теплыми нейтральными цветами: верблюжьим, кремовым, а также холодным угольным, темно-синим и черным.

Красный

В 2024 году красный цвет был популярным в течение всего года, поэтому советуем его добавить в свой гардероб. Одежда красного цвета выглядит красиво и придает определенной уверенности и привлекательности. Можно добавить в гардероб туфли, сумку, или же сделать ставку на красные губы или ногти.

Темно-синий

Когда черный цвет будет слишком резким в определенных образах, тогда сделайте ставку на темно-синий. Он насыщенный, привлекательный и изысканный. В темно-синем есть та глубина, которая делает вещь роскошной и стильной. Стилисты советуют выбирать в темно-синем цвете верхнюю одежду, которая хорошо сочетается с любым нейтральным оттенком.

Фиолетовый

Цвет идеально подходит для ношения в любое время года. Лучше всего фиолетовый сочетается с темно-коричневым, оловянным и темно-серым оттенком.

Барвинковый

Этот оттенок является чем-то средним между голубым и фиолетовым, поэтому идеально подойдет на любом. Он выглядит непринужденно и нейтрально. Отлично сочетается с белым, добавляя образу свежести и молодости.

Обратите внимание, что женщинам после 50 лет рекомендуется избегать поясных сумок, ожерелий из бисера, коричневых шарфов, неуклюжей обуви и сумок с принтом пейсли, чтобы не делать образ устаревшим.