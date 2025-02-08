Благодаря аксессуарам можно удачно дополнить образ, впрочем нужно понимать, что подходит, а что, наоборот, добавляет лишнего возраста, пишет 24 Канал со ссылкой на Best Life. Чтобы ваши образы всегда оставались красивыми, рекомендуем убрать из гардероба несколько антитрендовых аксессуаров.

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Поясная сумка

Нужно избегать женщинам после 50 лет поясных сумок. Они будут выглядеть несколько неудачно и упрощать вид. Зато можно выбрать практичную и функциональную сумку, которая поможет выглядеть современнее.

Ожерелья из бисера

Откажитесь от тяжелого ожерелья из бисера. Все наборы с серьгами и колье из бисера уже вышли из моды, но если бисер очень нравится, тогда стоит обратить внимание на силянки, которые сейчас очень популярны.

Коричневый шарф

Шарф коричневого цвета может сделать ваш образ устаревшим. Для женщин после 50 лет шарф является неотъемлемым аксессуаром, однако коричневый цвет добавляет лишнего возраста и не отвечает за современность. Стилисты советуют старшим женщинам держаться подальше от коричневого цвета не только в аксессуарах, но и вещах.



Коричневый шарф не подходит для старших женщин / Фото Pexels

Неуклюжая обувь

Обувь является важной частью образа, поэтому на нее надо обратить особое внимание. Выберите для себя комфортную обувь, которая будет соответствовать вашему стилю и подойдет к любым вещам.

Сумки с принтом пейсли

Такие сумки были актуальными очень давно, сейчас они уже полноценно вышли из моды, поэтому лучше ими не довершать свой выход, чтобы не сделать образ слишком устаревшим.