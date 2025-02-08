Завдяки аксесуарам можна вдало доповнити образ, втім потрібно розуміти, що підходить, а що, навпаки, додає зайвого віку, пише 24 Канал з посиланням на Best Life. Щоб ваші образи завжди залишалися красивими, рекомендуємо прибрати з гардероба кілька антитрендових аксесуарів.

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Поясна сумка

Потрібно уникати жінкам після 50 років поясних сумок. Вони виглядатимуть дещо невдало й спрощуватимуть вигляд. Натомість можна обрати практичну та функціональну сумку, яка допоможе виглядати сучасніше.

Намиста з бісеру

Відмовтеся від важкого намиста з бісеру. Усі набори з сережками та кольє з бісеру вже вийшли з моди, але якщо бісер дуже подобається, тоді варто звернути увагу на силянки, які зараз є дуже популярними.

Коричневий шарф

Шарф коричневого кольору може зробити ваш образ застарілим. Для жінок після 50 років шарф є невід’ємним аксесуаром, однак коричневий колір додає зайвого віку й не відповідає за сучасність. Стилісти радять старшим жінкам триматися подалі від коричневого кольору не лише в аксесуарах, але й речах.



Коричневий шарф не підходить для старших жінок / Фото Pexels

Незграбне взуття

Взуття є важливою частиною образу, тому на нього треба звернути особливу увагу. Оберіть для себе комфортне взуття, яке відповідатиме вашому стилю й пасуватиме до будь-яких речей.

Сумки з принтом пейслі

Такі сумки були актуальними дуже давно, зараз вони вже повноцінно вийшли з моди, тому краще ними не довершувати свій вихід, щоб не зробити образ занадто застарілим.