Кожна жінка хоче у старшому віці гарно виглядати, а красивий образ залежить від обраних речей та стрижки, пише 24 Канал з посиланням на Best Life. Саме тому дуже важливо звертати увагу на певний перелік зачісок, які додають зайвого віку.

Читайте також Стрижка Шарлотти з серіалу "Секс і місто" – найцікавіша зачіска 2025 року

Дуже довге волосся

Якби це дивно не звучало, але дуже довге волосся змушує жінок виглядати старшими. У старшому віці волосся тьмяніє, тож його довжина буде мати протилежний ефект від блискучого прямого волосся, яке нам подобається бачити в молодому віці.

Густий та прямий чубчик

Чубчик-шторка – це красивий варіант оновлення зачіски в модному ключі. Якщо ж зробити прямий чубчик, то можна наткнутися на старий вигляд. Фахівці радять уникати густих чубчиків тим, хто має заокруглену форму обличчя й кучеряве волосся. Ці чубчики здатні додати «ваги» образу.

Тугі пучки

Пучки на молодих дівчатах мають стильний вигляд, а от дорослих жінок вони можуть старити. Волосся заплетене в косичку й зібране в пучок одразу зробить вас старшими, тому краще зробити ставку на лаконічне зібране волосся внизу, яке надасть молодіжного вигляду.



Тугий пучок зістарює образ / Фото Pexels

Пряме волосся

З віком волосся втрачає природну густоту, тому випрямлене волосся лише підкреслить всі недоліки. Щоб зробити пасма густішими, рекомендовано зробити стрижку з шарами, яка надасть волоссю об’єму.

Надто темне волосся

У старшому віці потрібно уникати дуже темних відтінків. Чорний колір дуже активно привертає увагу до зморшок та вікових плям й візуально старить образ.