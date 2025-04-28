Чтобы остерегаться от плохих причесок, стилисты составили список того, от чего окончательно надо отказаться женщинам, чтобы еще больше не испортить свой вид, пишет 24 Канал со ссылкой на Best Life. Вот перечень причесок, которые предоставят женщине лишнего возраста и сделают еще старше на вид.

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Длинные распущенные волосы

Длинные волосы да еще и в распущенном виде добавляют женщине несколько лишних десять лет, поэтому от такой длины лучше отказаться. Хорошо выглядеть можно благодаря волосам со средней длиной. Главное, чтобы они были ухоженными и красиво выглядели.



Прически, которые старят / Фото Pinterest

Пучок или хвост

После 50 лет стоит обходить пучки или хвосты, поскольку полностью собранные волосы подчеркнут морщины и создадут не совсем уместный вид.



Прически, которые старят / Фото Pinterest

Коса

Если косу заплетет девушка, то это придаст ей определенной простоты и даже сделает образ моложе, а вот коса на старшей женщине только добавит ей лишнего возраста.



Прически, которые старят / Фото Pinterest

Прямое каре с прямой челкой

Старшие женщины любят стричь коротко волосы, но именно прямое каре с ровной челкой не подходит женщинам старшего возраста. Достаточно ровная челка лишь добавляет возраста, как и стрижка с ровным срезом. Желательна в старшем возрасте добавлять определенной текстурности.



Прически, которые старят / Фото Pinterest

Некоторые стрижки могут визуально делать женщину старше на несколько лет. В нашем материале мы рассказали больше о стрижках, которые нельзя делать женщинам в старшем возрасте.