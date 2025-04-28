Эта стрижка называется мальчишеский боб или "boy bob". Главное преимущество этой прически – практичность, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какая стрижка в моде в 2025 году

Мальчишеский боб совсем ненужно укладывать. Для этой стрижки чем хаотичнее выглядят ваши волосы, тем лучше.

К тому же такой боб прекрасно подойдет под любую форму лица. Он легко сочетается с челкой. Удачно будет смотреться "boy bob" и на волнистых волосах.

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Чтобы уложить такой боб, можно оставить волосы высыхать естественным образом. Главное, выбрать пробор – посередине или боковой, в зависимости от того как вам больше подходит.

Обратите внимание! Длина мальчишеского боба колеблется между нижней частью ушей и подбородком.