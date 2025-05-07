Женщины после 50 лет хотят иметь красивый и ухоженный вид, однако стилисты не советуют делать несколько стрижек и причесок, поскольку они имеют неуместный вид, пишет 24 Канал.

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Надо быть очень внимательным к своему выбору, чтобы потом не жалеть. Порой определенное незнание может сильно испортить внешний вид, поэтому лучше не допускать никаких ошибок и заранее узнать о том, что не подходит женщинам после 50 лет.

Яркое окрашивание

Некоторые женщины любят в старшем возрасте выделяться и благодаря цвету волос выглядеть стильно. Однако смелое тонирование после 50 лет лишь портит вид. Чтобы скрыть седину и придать волосам красивый вид, достаточно сделать красивое окрашивание в нейтральном цвете.

Прически, которые надо обходить после 50 лет
Прически, которые надо обходить после 50 лет / Фото Pexels

Очень короткие волосы

С возрастом женщины отказываются от длинных волос, делая акцент на коротких прядях. Впрочем, такая очень короткая стрижка способна подчеркнуть возрастные изменения – глубокие морщины на лбу, шею и подбородок. Это правило не запрещает делать стрижку пикси, но от сильно короткой, почти мальчишеской стрижки, все же стоит отказаться.

Прически, которые надо обходить после 50 лет
Прически, которые надо обходить после 50 лет / Фото Pexels

Лишний объем

Для создания объема, некоторые женщины накручивают короткие волосы, однако в результате они имеют такой вид, как будто мы перенеслись в 90-е годы, когда все делали так называемую "химию". Сейчас такая прическа является неуместной.

Прически, которые надо обходить после 50 лет
Прически, которые надо обходить после 50 лет / Фото Pexels

Очень густая челка

Челка-шторка способна омолодить женщину, а вот очень густая челка прикует все внимание на лице и подчеркнет морщины на лице, хоть и скроет возрастные изменения на лбу.

Прически, которые надо избегать после 50 лет
Прически, которые надо обходить после 50 лет / Фото Pexels