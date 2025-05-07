Женщины после 50 лет хотят иметь красивый и ухоженный вид, однако стилисты не советуют делать несколько стрижек и причесок, поскольку они имеют неуместный вид, пишет 24 Канал.

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Надо быть очень внимательным к своему выбору, чтобы потом не жалеть. Порой определенное незнание может сильно испортить внешний вид, поэтому лучше не допускать никаких ошибок и заранее узнать о том, что не подходит женщинам после 50 лет.

Ефект дорогого, доглянутого волосся немов з салону – це не лише про правильно підібраний догляд, а й про якісну фарбу. Відтінки, що імітують природні переливи, м’які переходи кольору та сяючі текстури – усе це можливо завдяки крем-фарбам Avena, які забезпечують волоссю неповторний блиск і насиченість кольору.

Яркое окрашивание

Некоторые женщины любят в старшем возрасте выделяться и благодаря цвету волос выглядеть стильно. Однако смелое тонирование после 50 лет лишь портит вид. Чтобы скрыть седину и придать волосам красивый вид, достаточно сделать красивое окрашивание в нейтральном цвете.



Прически, которые надо обходить после 50 лет / Фото Pexels

Очень короткие волосы

С возрастом женщины отказываются от длинных волос, делая акцент на коротких прядях. Впрочем, такая очень короткая стрижка способна подчеркнуть возрастные изменения – глубокие морщины на лбу, шею и подбородок. Это правило не запрещает делать стрижку пикси, но от сильно короткой, почти мальчишеской стрижки, все же стоит отказаться.



Прически, которые надо обходить после 50 лет / Фото Pexels

Лишний объем

Для создания объема, некоторые женщины накручивают короткие волосы, однако в результате они имеют такой вид, как будто мы перенеслись в 90-е годы, когда все делали так называемую "химию". Сейчас такая прическа является неуместной.



Прически, которые надо обходить после 50 лет / Фото Pexels

Очень густая челка

Челка-шторка способна омолодить женщину, а вот очень густая челка прикует все внимание на лице и подчеркнет морщины на лице, хоть и скроет возрастные изменения на лбу.



Прически, которые надо обходить после 50 лет / Фото Pexels