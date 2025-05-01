Тренди в зачісках приходять та йдуть, а от класичні стрижки завжди залишаються шикарними, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Головне, що потрібно зробити – адаптувати їх до індивідуальних потреб вашого волосся.

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Відомий стиліст Джейсон Крозьє розповів про стрижки, які здатні омолодити жінок, яким 60 років та більше.

М’які шаруваті хвильки

Шари, які обрамляють обличчя та легке підстригання – це чудовий спосіб оновити довге волосся, яке потребує оновлення, при цьому власниці свого волосся не втратять бажаної довжини.

До слова! Є зачіски, які сильно старять, тому від них варто відмовитися. Які стрижки не можна робити у старшому віці – читайте в нашому матеріалі.

М’які локони з шарами додають об’єму та руху, роблячи тонке волосся густішим та яскравішим. Це привабливий образ, який надає волоссю молодого блиску.

Піксі

Ця позачасова стрижка чудово підходить жінкам старшим 60 років, які хочуть ходити з коротким волоссям. Проста та сучасна стрижка має неймовірний вигляд й додає певного сучасного шарму. А ось трішки довше волосся навколо обличчя лише пом’якшує образ й робить його універсальним.

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Культова стрижка піксі від Кріс Дженнер виглядає неймовірно з проділом набік та великим об'ємом біля коріння.

Хвилястий боб

Анна Вінтур — яскравий приклад того, наскільки позачасовою може бути стрижка боб, та для того, щоб надати образу цікавої родзинки, радимо додати трішки легких кучерів, які лише підкреслять природну текстуру та нададуть образу вишуканості.

Ефектні кучері

У старшому віці чомусь не хочеться годинами чаклувати над своїм образом, втім можна створити цікаві кучері, які нададуть образу правильної текстури та об’єму, створивши молодий та динамічний образ.



Стильна зачіска Енді Макдауелл / Фото з інстаграму Маркуса Франціса

Ці зачіски допоможуть жінкам після 60 років підтримувати красиве, здорове волосся, яке відповідає їхньому способу життя та особистим уподобанням.