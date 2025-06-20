Летом всегда хочется усовершенствовать свои образы новыми вещами, поэтому дизайнер рассказал о топовых позициях, которые уже завоевали широкую популярность среди трендсеттерок, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.

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По словам дизайнера, в подборке собраны лучшие единицы гардероба, которые помогут собрать половину образов на лето.

Плетеная сумка

Соломенная сумка является мастхэвом на летнее время. Она прекрасно стилизуется с джинсами, футболкой, сандалиями и сарафаном. Андре Тан отметил, что она подходит для дневных и пляжных образов, но не подходит для завершения вечерних выходов.



Актуальные вещи на лето / Фото из инстаграма Андре Тана

Льняной костюм

Идеальным материалом на лето является лен, поскольку он стильный, легкий и позволяет коже дышать. Можно носить рубашку со штанами или шортами.



Модные вещи на лето / Фото из инстаграма Андре Тана

Вьетнамки

Дорого и элегантно выглядят кожаные вьетнамки. Они прекрасно подходят к джинсам, шортам и летним костюмам, а еще к юбкам разной длины.



Актуальные вещи на лето / Фото из инстаграма Андре Тана

Шелковый платок

Эта вещь очень популярна летом, потому что добавляет элегантности любому образу. Платок можно носить на голове, завязывать на талии, или довершать им сумку.



Стильные вещи на лето / Фото из инстаграма Андре Тана

Брюки Аладдины

Такие брюки имеют достаточно игривый и стильный вид. Подходят для всех типов фигуры. Их можно носить с топами, майками и футболками, сочетая с вьетнамками, кроссовками и обувью на каблуках.



Актуальные вещи на лето / Фото из инстаграма Андре Тана

Кстати, Андре Тан рассказал о трендовые платья на выпускной вечер. Что советует одеть дизайнер – читайте в нашем материале.