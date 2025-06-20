Влітку завжди хочеться вдосконалити свої образи новими речима, тому дизайнер розповів про топові позиції, які вже завоювали широку популярність серед трендсеттерок, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.

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За словами дизайнера, у добірці зібрані найкращі одиниці гардероба, які допоможуть зібрати половину образів на літо.

Плетена сумка

Солом’яна сумка є мастхевом на літню пору. Вона чудово стилізується з джинсами, футболкою, сандалями та сарафаном. Андре Тан наголосив, що вона підходить для денних та пляжних образів, але не пасує для довершення вечірніх виходів.



Актуальні речі на літо / Фото з інстаграму Андре Тана

Лляний костюм

Ідеальним матеріалом на літо є льон, оскільки він стильний, легкий та дозволяє шкірі дихати. Можна носити сорочку зі штанами чи шортами.



Модні речі на літо / Фото з інстаграму Андре Тана

В’єтнамки

Дорого й елегантно виглядають шкіряні в’єтнамки. Вони чудово підходять до джинсів, шортів та літніх костюмів, а ще до спідниць різної довжини.



Актуальні речі на літо / Фото з інстаграму Андре Тана

Шовкова хустина

Ця річ є дуже популярною влітку, бо додає елегантності будь-якому образу. Хустину можна носити на голові, зав’язувати на талії, чи довершувати нею сумку.



Стильні речі на літо / Фото з інстаграму Андре Тана

Штани Аладдіни

Такі штани мають досить грайливий та стильний вигляд. Підходять для всіх типів фігури. Їх можна носити з топами, майками та футболками, поєднуючи з в’єтнамками, кросівками та взуттям на підборах.



Актуальні речі на літо / Фото з інстаграму Андре Тана

До речі, Андре Тан розповів про трендові сукні на випускний вечір. Що радить одягнути дизайнер – читайте в нашому матеріалі.