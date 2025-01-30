З чим носити білий костюм: ідеальний аксесуар показала британська ікона стилю

Відома модниця Розі Гантінгтон-Вайтлі потішила своїх прихильників новим образом. Білявка продемонструвала ідеальний аутфіт на основі білосніжного костюма, який довершила вишуканим аксесуаром.

Британська модниця відвідала Тиждень високої моди, на якому бренд Elie Saab представив кутюрну колекцію для сезону весна – літо 2025, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Розі Гантінгтон-Вайтлі.

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Бездоганний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Для появи на шоу знаменитість обрала білий костюм, що складався з жакета й штанів. Блейзер Розі обрала подовженого крою, розшитий золотистими блискітками по краях, на кишенях та по довжині рукава. Завужені палаццо зі стрілками повністю закривали взуття на підборах білявки.

Розі відома своїм бездоганним смаком, тож вирішила додати нотку сексуальності завдяки верху без топа чи майки, одягнувши жакет на оголене тіло. Втім, головною родзинкою її образу став подовжений шарф, який вона приміряла на шиї. Ця мінімалістична деталь неймовірно пасувала до костюма й додала образу розкоші.

Красуня розпустила волосся й зробила насичений макіяж з акцентом на очі та бордовій помаді на губах. Модниця на власному прикладі показала, як можна стильно й легко урізноманітнити образ завдяки одному елементу гардероба – шарфу. Приміряти такий виріб можна й до чорного чи сірого костюма. У будь-якому варіанті цей аксесуар ідеально підкреслить look.



Модний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Розкішний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Як пройшов показ Elie Saab

Ліванський модельєр відомий кутюрними колекціями, які схожі на витвір мистецтва. Заснований у Бейруті бренд у листопаді відзначив своє 45-річчя. Дизайнер Елі Сааб представив у Парижі сукні з традиційною ручною вишивкою з бісером, лелітками, камінчиками та іншими дрібними деталями.

Більшість суконь мали глибокі розрізи на ногах, накидки та квіткові аплікації. У колекції простежувалася естетика романтизму, зосереджена на жіночих лініях, бантиках, довгих рукавичках та вишуканих деталях.