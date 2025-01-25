На початку президентства Зеленський надавав перевагу діловому вигляду. Він вдягав класичні костюми темних кольорів, найчастіше обирав білі сорочки і доповнював образ різноманітними аксесуарами, пише 24 Канал.
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Який стиль у Зеленського зараз
Зараз Володимир Зеленський надає перевагу зовсім іншим речам. Його зовнішній вигляд ніби ілюструє ситуацію в якій опинилася Україна.
Найчастіше президента можна побачити у:
- футболках;
- флісках;
- світшотах;
- сорочках;
- поло.
Який одяг найчастіше носить Зеленський / Фото Shutterstock
Класичні штани Зеленський змінив на кежуальні та спортивні варіанти. Зокрема, його часто можна помітити у карго темно-зеленого кольору.
Взуття президент також обирає спортивне, без яскравих акцентів.
Чому змінився стиль Зеленського / Фото 24 Канал
Цікавою є і кольористика. Можна помітити, що одяг Зеленського має єдину колірну гаму: чорний, темно-зелений, охра тощо.
Який одяг найчастіше носить Зеленський / Фото Getty Images
Родзинку образам Зеленського додають декоративні елементи на одязі. Наприклад, вишивка у вигляді тризубця чи іншої національної символіки.
Неважливо, чи це офіційна зустріч з міжнародними лідерами, чи вечірнє звернення. Стиль президента незмінний.
Найбільший резонанс викликали вишиванки Зеленського. Президент регулярно з'являється у вишитих сорочках від українських брендів.
Попри те, що новий стиль Зеленського на початку не був сприйнятий деякими критиками, зараз уявити зовнішній вигляд президента України по-іншому просто не вдасться. Як політик, він красномовно декларує світу ситуацію всередині його країни.
Говорити можна по-різному, зокрема, і через одяг.
Зверніть увагу! 25 січня у президента України Володимира Зеленського День народження. Сьогодні гаранту виповнилось 46 років.