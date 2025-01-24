Вона обіцяє навести докази про те, що президент Франції одружений з чоловіком, пише 24 Канал з посиланням на X. У неї є відомості про те, що Бріжит Макрон не є жінкою й обіцяє їх оприлюднити 30 січня.

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За словами журналістки, Макрону було 15 років на початку стосунків з 39-річною заміжньою вчителькою, однак ніяких свідчень про її студентство чи дитинство немає. Суд у Парижі вже оштрафував двох осіб за подібні доводи, а Макрон минулого року засуджував «неправдиву інформацію й сфабриковані сценарії» щодо його дружини.

Та допоки не розгорівся цей скандал, тисячі людей обожнюють Бріжит Макрон за її неймовірний стиль в одязі та жіночність, яку вона демонструє. Перша леді Франції вважається однією з наймодніших дружин світових лідерів. Її стиль легко зчитується: він простий, зрозумілий та завжди вишуканий.

Стиль Бріжит Макрон

Дружина Еммануеля Макрона любить з’являтися на офіційних виходах у монохромних сукнях прямого крою, красивих жакетах приталеного крою в яскравих кольорах, костюмах зі спідницею та штанами зі стрілками. А от для вечірніх виходів вона обирає сукні до підлоги, які підкреслюють її тендітну фігуру.

71-річна перша леді США часто підтримує французькі бренди й приміряє вбрання від люксових марок, які відомі на увесь світ. Спочатку вона трохи піддавалася критиці через дорогі речі, та зрештою, прихильники схвалили її за те, що вона популяризує бренди, які створені у Франції.

Бріжит часто з’являється в одязі від Louis Vuitton (вбрання від цього бренду в неї є найбільше), Chanel, Christian Dior, Olivier Rousteing, Alexandre Vauthier тощо.

Білявка добре знається на стилі, тож любить приміряти на собі вбрання в блакитних та бежевих кольорах, які їй дуже пасують.

А ще дружина президента Франції любить демонструвати стрункі ноги, тому часто з’являється у коротких спідницях, які поєднує з туфлями на підборах. Це її дуже виділяє на тлі інших леді, оскільки вона не боїться обирати коротке вбрання й мати при цьому приголомшливий вигляд. Навіть колись Карл Лагерфельд говорив, що у Бріжит Макрон "найкрасивіші ноги в Парижі".

У гардеробі першої леді Франції також є штанні костюми в різних фасонах та кольорах, вона залюбки їх поєднує з різноманітними блузами й туфлями-човниками, які підбирає в тон до вбрання.

Бріжит Макрон є сміливою жінкою, оскільки наперекір дрес-кодам може одягати джинси разом з жакетом чи блузою. Вона не боїться критики у свою адресу й готова проявляти себе в такому вбранні, в якому буде себе почувати комфортно й стильно.