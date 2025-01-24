Она обещает привести доказательства о том, что президент Франции женат на мужчине, пишет 24 Канал со ссылкой на X. У нее есть сведения о том, что Брижит Макрон не является женщиной и обещает их обнародовать 30 января.

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По словам журналистки, Макрону было 15 лет в начале отношений с 39-летней замужней учительницей, однако никаких свидетельств о ее студенчестве или детстве нет. Суд в Париже уже оштрафовал двух человек за подобные доводы, а Макрон в прошлом году осуждал "ложную информацию и сфабрикованные сценарии" относительно его жены.

Но пока не разгорелся этот скандал, тысячи людей обожают Брижит Макрон за ее невероятный стиль в одежде и женственность, которую она демонстрирует. Первая леди Франции считается одной из самых модных жен мировых лидеров. Ее стиль легко считывается: он простой, понятный и всегда изысканный.

Стиль Брижит Макрон

Жена Эммануэля Макрона любит появляться на официальных выходах в монохромных платьях прямого кроя, красивых жакетах приталенного кроя в ярких цветах, костюмах с юбкой и брюками со стрелками. А вот для вечерних выходов она выбирает платья в пол, которые подчеркивают ее хрупкую фигуру.

71-летняя первая леди США часто поддерживает французские бренды и примеряет наряды от люксовых марок, которые известны на весь мир. Сначала она немного подвергалась критике из-за дорогих вещей, и в конце концов, сторонники одобрили ее за то, что она популяризирует бренды, которые созданы во Франции.

Брижит часто появляется в одежде от Louis Vuitton (наряды от этого бренда у нее есть больше всего), Chanel, Christian Dior, Olivier Rousteing, Alexandre Vauthier и тому подобное.

Блондинка хорошо разбирается в стиле, поэтому любит примерять на себе наряды в голубых и бежевых цветах, которые ей очень подходят.

А еще жена президента Франции любит демонстрировать стройные ноги, поэтому часто появляется в коротких юбках, которые сочетает с туфлями на каблуках. Это ее очень выделяет на фоне других леди, поскольку она не боится выбирать короткий наряд и иметь при этом потрясающий вид. Даже когда-то Карл Лагерфельд говорил, что у Брижит Макрон "самые красивые ноги в Париже".

В гардеробе первой леди Франции также есть брючные костюмы в различных фасонах и цветах, она охотно их сочетает с различными блузами и туфлями-лодочками, которые подбирает в тон к наряду.

Брижит Макрон является смелой женщиной, поскольку наперекор дресс-кодам может одевать джинсы вместе с жакетом или блузой. Она не боится критики в свой адрес и готова проявлять себя в таком наряде, в котором будет себя чувствовать комфортно и стильно.