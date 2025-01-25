В начале президентства Зеленский предпочитал деловой вид. Он надевал классические костюмы темных цветов, чаще всего выбирал белые рубашки и дополнял образ разнообразными аксессуарами, пишет 24 Канал.

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Какой стиль у Зеленского сейчас

Сейчас Владимир Зеленский предпочитает совсем другие вещи. Его внешний вид будто иллюстрирует ситуацию, в которой оказалась Украина.

Чаще всего президента можно увидеть в:

футболках;

флисках;

свитшотах;

рубашках;

поло.



Какую одежду чаще всего носит Зеленский / Фото Shutterstock

Классические брюки Зеленский сменил на кэжуальные и спортивные варианты. В частности, его часто можно заметить в карго темно-зеленого цвета.

Обувь президент также выбирает спортивную, без ярких акцентов.



Почему изменился стиль Зеленского / Фото 24 Канал

Интересна и колористика. Можно заметить, что одежда Зеленского имеет единую цветовую гамму: черный, темно-зеленый, охра и так далее.



Какую одежду чаще всего носит Зеленский / Фото Getty Images

Изюминку образам Зеленского добавляют декоративные элементы на одежде. Например, вышивка в виде трезубца или другой национальной символики.

Неважно, это официальная встреча с международными лидерами, или вечернее обращение. Стиль президента неизменен.

Наибольший резонанс вызвали вышиванки Зеленского. Президент регулярно появляется в вышитых рубашках от украинских брендов.

Несмотря на то, что новый стиль Зеленского в начале не был воспринят некоторыми критиками, сейчас представить внешний вид президента Украины по-другому просто не удастся. Как политик, он красноречиво декларирует миру ситуацию внутри его страны.

Говорить можно по-разному, в частности, и через одежду.

Обратите внимание! 25 января у президента Украины Владимира Зеленского День рождения. Сегодня гаранту исполнилось 46 лет.