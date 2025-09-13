Цієї осені модні стилісти звертають увагу на яскравий тренд у кольорі волосся. Мовиться про "Biscotti Blonde".

Експерти обіцяють, що він дозволить зекономити час і гроші. Про це пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Чому варто обрати відтінок волосся "Biscotti Blonde"?

Тенденція кольору волосся "Biscotti Blonde" стрімко набирає популярності, натхненна класичним італійським печивом. Цей відтінок майстерно поєднує теплі карамельні тони з ледь помітними прохолодними світлими відблисками, створюючи в результаті природний і вишуканий образ.



Джей Ло вже спробувала трендовий відтінок волосся / Фото Pinterest

Експерти з краси пояснюють популярність "Biscotti Blonde" його розкішним зовнішнім виглядом і практичністю у догляді. Колір відрізняється гармонійним поєднанням карамельних, ванільних і медових відтінків, які плавно переходять у темні натуральні корені. Цей багатовимірний тон зводить до мінімуму необхідність частих візитів до салону для корекції кольору.

Професіонали б'юті-індустрії стверджують, що цей відтінок – не залежить від сезону. Він чудово вловлює світло взимку і сяє під літнім сонцем, підкреслюючи будь-яку зачіску. Знаменитості, такі як Дженніфер Лопес, Марго Роббі та Джіджі Хадід, вже обмилували цей відтінок.



Марго Роббі з відтінком волосся "Biscotti Blonde" / Фото Pinterest

Ба більше "Biscotti Blonde" легко адаптується для різних випадків: від повсякденного носіння до професійної діяльності та вечірніх виходів у світ. Його універсальний шарм не вимагає спеціального гардероба або ретельно підібраної косметики.

Який ще колір теж в тренді восени?