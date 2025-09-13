Відчути себе Джіджі Хадід та Марго Роббі: цей відтінок волосся стає хітом осені-2025
- Відтінок "Biscotti Blonde" поєднує теплі карамельні тони з прохолодними світлими відблисками, створюючи природний і вишуканий образ.
- Цей колір вже став популярним серед знаменитостей. Його обираються Джіджі Хадід, Дженніфер Лопес, Марго Роббі.
Цієї осені модні стилісти звертають увагу на яскравий тренд у кольорі волосся. Мовиться про "Biscotti Blonde".
Експерти обіцяють, що він дозволить зекономити час і гроші. Про це пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.
Чому варто обрати відтінок волосся "Biscotti Blonde"?
Тенденція кольору волосся "Biscotti Blonde" стрімко набирає популярності, натхненна класичним італійським печивом. Цей відтінок майстерно поєднує теплі карамельні тони з ледь помітними прохолодними світлими відблисками, створюючи в результаті природний і вишуканий образ.
Джей Ло вже спробувала трендовий відтінок волосся / Фото Pinterest
Експерти з краси пояснюють популярність "Biscotti Blonde" його розкішним зовнішнім виглядом і практичністю у догляді. Колір відрізняється гармонійним поєднанням карамельних, ванільних і медових відтінків, які плавно переходять у темні натуральні корені. Цей багатовимірний тон зводить до мінімуму необхідність частих візитів до салону для корекції кольору.
Професіонали б'юті-індустрії стверджують, що цей відтінок – не залежить від сезону. Він чудово вловлює світло взимку і сяє під літнім сонцем, підкреслюючи будь-яку зачіску. Знаменитості, такі як Дженніфер Лопес, Марго Роббі та Джіджі Хадід, вже обмилували цей відтінок.
Марго Роббі з відтінком волосся "Biscotti Blonde" / Фото Pinterest
Ба більше "Biscotti Blonde" легко адаптується для різних випадків: від повсякденного носіння до професійної діяльності та вечірніх виходів у світ. Його універсальний шарм не вимагає спеціального гардероба або ретельно підібраної косметики.
Який ще колір теж в тренді восени?
- Новий трендовий відтінок волосся осені 2025 року – "Smoked Suede Brunette", що поєднує насичені коричневі тони з димчастими нотками.
- Цей відтінок вимагає мінімального догляду, підходить для різних типів волосся та доповнює сучасні тенденції мінімалізму.
Часті питання
Чому відтінок волосся 'Biscotti Blonde' стає популярним?
Які знаменитості вже спробували відтінок 'Biscotti Blonde'?
Який ще відтінок волосся в тренді цієї осені?
